Независимые сети АЗС с высокими ценами проверят в России

Москва, , 08:59 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проведут внеплановые проверки независимых сетей автозаправочных станций (АЗС), завышающих цены на топливо. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания чиновника с нефтяниками от 31 октября.

«ФНС, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности «независимых» сетей АЗС», — говорится в документе.

Отмечается, что представителям антимонопольной и налоговой служб следует обратить «особое внимание» на организации, превышающие индикативный уровень цен, «предусмотренных к настоящему протоколу более, чем на 4%».

Напомним, 3 ноября вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак в эфире программы «Вести в субботу» заявил, что ввести в России государственное регулирование цен на топливо невозможно.

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