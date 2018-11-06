Эксперты Fitch оценили шансы «Нафтогаза» взыскать деньги с «Газпрома»

Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Компания «Нафтогаз» (Украина) не сможет взыскать деньги с российского «Газпрома» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, считают эксперты международного агентства Fitch Ratings (США).

Так, согласно отчету, опубликованному на сайте организации, еврооблигациям украинской компании в форме кредитных нот был присвоен предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг «В-».

Отмечается, что рейтинг был основан в том числе на мнении экспертов, которые считают, что «Нафтогаз» не сможет добиться исполнения решения арбитража.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской компании $4,6 млрд за невыполнение транзитного контракта. В свою очередь «Газпром» оспорил данное решение, а «Нафтогаз» подал новый иск, в котором потребовал от российской компании уже более $12 млрд.

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