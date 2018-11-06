В Оренбуржье арестовано имущество МУП «ЖКХ»

Гай, Оренбургская область, , 07:25 — REGNUM На востоке Оренбургской области под арест попало имущество муниципального унитарного предприятия «ЖКХ», расположенное в Гае. Причиной для такой меры стали долги МУП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

По данным компании, просроченная задолженность МУП «ЖКХ» Гая составляет 47 млн рублей. Её львиная доля находится в исполнительном производстве службы судебных приставов.

Под арест попала спецтехника жилищно-коммунального МУП, в частности, подметально-уборочная машина, мусоровоз, грузовые автомобили.

Добавим, ранее за долги перед энергетиками арест применили в отношении муниципального предприятия «Новгортранс» в Новотроицке, расположенного также в восточной части региона. Сумма задолженности составила почти 18 млн рублей. В мэрии заявили, что погасят долги за счёт бюджета.

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