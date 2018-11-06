Неосновательное обогащение: власти Казани проиграли «Татфлоту»

Казань, , 04:47 — REGNUM Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани не смог взыскать с АО «Судоходная компания «Татфлот» — правопреемника одноимённого государственного унитарного предприятия свыше 59 млн рублей, которых он посчитал неосновательным обогащением. Отказали властям города и во взыскании более 17 млн рублей процентов. Спор касался водной акватории площадью 198,7 га в Лесной гавани. Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в январе 1998 года глава администрации Казани своим постановлением передал государственному унитарному предприятию «Татфлот» в постоянное пользование водную акваторию площадью 198,7 га в Лесной гавани. В феврале того же года ГУП получил акт на право пользования. В конце февраля 2004 года ГУП прекратил свою деятельность и был реорганизован в одноимённое акционерное общество. В списке приватизируемого компанией имущества были отражены участки, занимаемые предприятием, но остающиеся в государственной собственности, в их числе и ранее выделенный в Казани надел площадью 198,7 га.

В январе 2012 года между министерством земельных и имущественных отношений Татарии и судоходной компанией был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 196 795,4 кв. м в Казани. Речь снова шла о той же водной акватории, изменилась лишь площадь. В ноябре того же года ведомство передало права и обязанности арендодателя по этому договору исполкому Казани. Но позднее выяснилось, что формирование участка «с включением в состав его границ поверхностного водного объекта, находящегося в собственности Российской Федерации, произведено в нарушение требований земельного и водного законодательства, равно как и последующее распоряжение таким участком, и водным объектом». Договор аренды на основании этого признали недействительной сделкой, а в отношении участка автоматически восстановился предыдущий вещно-правовой титул в виде права бессрочного пользования.

Власти Казани посчитали, что у компании «Татфлот» нет прав на участок и она пользуется им незаконно.

«Полагая, что ответчик в отсутствие законных оснований пользуется земельным участком площадью 196 795, 4 кв.м., истец предъявил в настоящем деле требование о взыскании неосновательного обогащения за период с 01.12.2014 по 31.06.2016 г», — отмечается в материалах суда.

Сумма требований после всех уточнений составляла 59 332 057 рублей неосновательного обогащения и 17 143 842 рубля процентов. В суде казанская администрация не смогла отстоять свою позицию и в удовлетворении претензий ей отказали, но решение еще может быть обжаловано.