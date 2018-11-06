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Казанский водоканал возьмёт миллиардный кредит на инвестпроект

Экономика

Объявлен аукцион

Казань, 6 ноября 2018, 04:16 — REGNUM  Муниципальное унитарное предприятие Казани «Водоканал» планирует взять коммерческий кредит на сумму свыше 1,25 млрд рублей для реализации инвестиционного проекта в сфере биологических очистных сооружений канализации (БОСК). Кредитную организацию выберут на открытом аукционе 28 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кредит планируется оформить в форме невозобновляемой кредитной линии, его максимальная сумма — 1 252 925 500 рублей, а процентная ставка не должна превышать 10,83% годовых.

«Цель кредита — финансирование затрат на строительство объекта и закупку технологического оборудования в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция БОСК города Казани. Строительство сооружений термомеханической обработки осадка в закрытых помещениях», — отмечается в техзадании.

Общая стоимость данного проекта 1 474 030 000 рублей, но 15% от стоимости составят собственные вложения МУП. Они равны 221 104 500 рублям.

Кредит планируется оформить без залога имущества, срок кредитования — 84 месяца.

Начать погашение кредита предприятие планирует не позднее 31 января 2020 года, а завершить платежи — до 30 ноября 2025 года.

Напомним, данный инвестиционный проект не обошелся без внимания прокуратуры. Еще в январе 2018 года Татарская природоохранная межрайонная прокуратура вынесла предостережение МУП «Водоканал» о недопустимости строительства цеха сушки осадка сточных вод при отсутствии положительного заключения государственной экологической экспертизы. В марте 2018 года МУП не смог обжаловать предостережение.

Проект предполагает три этапа, которые продлятся до 2028 года, в их числе — закрытие источников канализационного запаха, строительство цеха термоутилизации ила и рекультивация иловых полей в Приволжском районе Казани.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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