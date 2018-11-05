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Си Цзиньпин выступил перед иностранными участниками шанхайской ЭКСПО

Экономика

И пообещал продолжить курс реформ и открытости в сочетании с созданием благоприятного инвестиционного климата

Си Цзиньпин выступил перед иностранными участниками шанхайской ЭКСПО
Иллюстрация: Gov.cn
Си Цзиньпин на шанхайской ЭКСПО

Шанхай, Китай, 5 ноября 2018, 22:05 — REGNUM  В рамках мероприятий, предусмотренных программой открытия первой Китайской международной выставки ЭКСПО председатель КНР Си Цзиньпин встретился с участвующими в ней иностранными предпринимателями, сообщает 5 ноября Синьхуа.

Упомянув о приходящемся на текущий год 40-летнем юбилее политики реформ и открытости в Китае, глава компартии и государства высказался о строительстве сообщества единой судьбы человечества. «Китай не прекратит продвигать реформы и открытость, а намерен все шире открывать дверь связей с внешним миром», — заключил Си Цзиньпин.

Он заверил собравшихся в глубокой заинтересованности КНР в привлечении иностранных инвестиций и в создании для этого благоприятных внутренних условий.

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Экономика Китая
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