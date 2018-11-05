В Белоруссии продадут на аукционе бывший самолет Лукашенко

Минск, , 21:55 — REGNUM В декабре 2018 г. в Минске в ходе аукциона будет выставлен на продажу самолет Ту-154М, на котором совершал перелеты президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщают «Белновости».

Стартовая цена лота, выпущенного в 1995 году, составляет почти 4,3 млн белорусских рублей (примерно $2 млн). Авиакомпания «Белавиа» выступает продавцом самолета Ту-154М.

Отмечается, что Лукашенко в последний раз летал на Ту-154 в сентябре 2016 года.

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