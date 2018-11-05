В Литве могут появиться продовольственные купоны

Вильнюс, , 20:03 — REGNUM Правительство Литвы рассматривает возможность введения продуктовых купонов. Об этом сегодня, 5 ноября, в правительстве журналистам заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, такое нововведение будет служить как помощью малоимущим, так и способом поддержки малого бизнеса.

Суть системы будет в следующем: специальные ваучеры будут приобретаться за реальные деньги, а их тратить можно будет на покупку продуктов у производителя по себестоимости — то есть гораздо ниже, чем эти же товары в торговых сетях. При этом, по словам премьера, для введения такой системы не надо менять законодательство и вводить какие-то новые послабления для производителей, которым будет позволено продавать свою продукцию по купонам, минуя торговые сети. Сквернялис подчеркнул, что этот проект на стадии проработки и точно сказать, как именно будет действовать система продуктовых купонов, можно будет позднее.

Правительство Литвы публично обвиняет торговые сети в завышении цен на продукты, когда за счёт концентрации нескольких игроков на рынке цены из-за отсутствия конкуренции выше, чем могли бы быть. В правительстве утверждают, что располагают подтверждёнными данными, что наценка на продукты в торговых сетях превышает 60−70%, а на некоторые продукты — 150% и выше, тогда как на рынках с высокой конкуренцией наценка не выше 10−15%.

Однако, по словам представителей литовских властей, производители даже не могут снижать конечную цену на свои товары под угрозой изъятия всей продукции из торговых сетей, которые получают за счёт высокой наценки сверхприбыль.

Напомним также, что по оценкам Eurostat, треть населения Литвы живёт у или за чертой бедности. По этому показателю Литва среди антилидеров всего Евросоюза.