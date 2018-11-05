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На 11% выросли поставки нефти с запада Казахстана в Новороссийск

Экономика

В октябре 2018 года объем экспорта нефти составил 5,112 млн тонн

На 11% выросли поставки нефти с запада Казахстана в Новороссийск
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Казахстан

Астана, 5 ноября 2018, 19:17 — REGNUM  49,974 млн тонн нефти было направлено на экспорт из Казахстана через нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» в январе-октябре 2018 года. Это на 11,28% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил портал «Казинформ».

В октябре 2018 года объем экспорта нефти составил 5,112 млн тонн (4,654 млн тонн в октябре 2017).

Нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» общей протяженностью более 1,5 тысяч км принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму. Он соединяет месторождения на западе Казахстана с российским побережьем Черного моря. Объем отгрузки КТК нефти на экспорт в 2017 году составил 55,107 млн тонн, что на 24,4% больше, чем в 2016 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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