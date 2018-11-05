Китай не интересует литовская пищевая продукция

Вильнюс, , 17:54 — REGNUM «Китай хочет импортировать больше литовских товаров», — заявил сегодня, 5 ноября, на выставке China Import Expo министр хозяйства Литвы Виргиниюс Синкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, которые цитирует пресс-служба литовского ведомства, китайские предприятия «активно интересуются» представленными на выставке литовскими товарами.

Это уже не первая попытка Литвы выйти на китайский рынок. О договорённостях с Пекином заявляло и прошлое правительство Литвы под руководством премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса. Четыре года назад упор также делался на экспорт в Китай продуктов питания. Преимущественно — молочной продукции. В Литве декларировали, что после потери российского рынка именно китайский станет не просто полноценной заменой, но во много раз увеличит прибыль литовских компаний. В итоге несколько лет потребовалось только для получения разрешений и сертификатов на экспорт литовской продукции. Даже после получения из Литвы в Китай ушло лишь несколько пробных партий, а полноценный экспорт так и не был налажен.

Красноречивее всего о литовской торговле в настоящий момент говорят цифры: в 2017 году Литва экспортировала в Китай продукции лишь на 180 млн евро. При этом эта сумма на 46% больше, нежели в 2016 году. Пищевой продукции в этом списке нет. Китай покупал в Литве мебель, древесину, лазеры и различные оптические изделия, двигатели и турбины, сантехнику.