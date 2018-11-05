Заготовка древесины в Костромской области увеличилась на 17%

Кострома, , 16:20 — REGNUM С января по сентябрь 2018 года в Костромской области заготовили 4,3 миллионов кубометров древесины, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 17% (749 тысяч кубометров) больше чем за аналогичный период 2017 года.

Из общего объема заготовленной древесины на долю арендаторов лесных участков приходится более 4,1 миллионов кубометров. Всего на территории региона действует 494 договора аренды лесных участков для заготовки древесины.

Справка ИА REGNUM. Лесопромышленный комплекс в Костромской области играет одну из важнейших ролей. Удельный вес экспортируемой продукции комплекса составляет более 60%. В частности, из области экспортируется 95% фанеры, 73% древесностружечных плит и 17% пиломатериалов. Крупнейшими лесозаготовительными предприятиями в Костромской области являются ООО «Кроностар», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017-м лесопользователи Костромской области заплатили в областной и федеральный бюджет 372 миллиона рублей. Местные власти отмечали, что собранные средства превысили запланированный объем на 25%.