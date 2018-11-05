В парламенте Киргизии выступают против приватизации «Air Kyrgyzstan»

Бишкек, , 16:13 — REGNUM Власти Киргизии не должны отдавать в частные руки авиакомпанию «Air Kyrgyzstan». Об этом сегодня, 5 ноября, заявил депутат Алмазбек Акматов в ходе парламентского заседания.

По словам народного избранника, ему стыдно, что у Киргизии нет государственной авиакомпании.

Также парламентарий отметил, что ранее ОАО «Международный аэропорт «Манас» и национальный авиаперевозчик были единым государственным предприятием, а затем, во времена президентства Аскара Акаева, их разделили на две госкомпании.

В свою очередь председатель фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев выразил мнение, что для начала полноценной работы авиакомпании «Air Kyrgyzstan» необходимо хотя бы 305 млн сомов (около 288 млн рублей) и два авиалайнера в лизинг.

В этом случае, как утверждает чиновник, через три года авиаперевозчик сможет приносить прибыль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Киргизии выставила на продажу 49% акций национальной авиакомпании «Air Kyrgyzstan». Но потенциальные иностранные инвесторы отказываются выкупать такую долю в авиаперевозчике, ссылаясь на желание выкупить контрольный пакет. В частности, интерес к приобретению авиаперевозчика выражают китайские компании.

Авиапарк «Air Kyrgyzstan» состоит всего из одного самолета, ожидающего ремонта двигателя, который затянулся на продолжительное время из-за тяжелого финансового положения национального авиаперевозчика.

Отметим, что в период, когда ОАО «Международный аэропорт «Манас» и национальная авиакомпания являлись единым госпредприятием, они либо приносили государству минимальную прибыль, либо были убыточными. После того, как «Манас» стал отдельной госкомпанией, он превратился в одно из самых прибыльных госпредприятий Киргизии.