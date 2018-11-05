Сельхозпроизводители Киргизии получили бюджетные кредиты на 5,1 млрд рублей

Бишкек, , 16:10 — REGNUM В январе — октябре 2018 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» коммерческие банки предоставили сельским товаропроизводителям льготные кредиты из выделенных бюджетом Киргизии средств на общую сумму свыше 5,4 млрд сомов (около 5,1 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов сегодня, 5 ноября.

Наибольший объем кредитов получили фермеры и аграрии Чуйской области — 2 082 займа на более 1 млрд 681,5 млн сомов (1 млрд 586 млн рублей), а также Джалал-Абадской области — 2 278 займов на 943,3 млн рублей (890 млн рублей).Затем следует Ошская область — 1 736 кредитов на общую сумму 788,3 млн сомов (более 743 млн рублей), Иссык-Кульская область — 1 881 кредит на сумму 731,3 млн сомов (690 млн рублей), Таласская область — 1 144 кредита на сумму более 489,7 млн сомов (462 млн рублей) и Нарынская область — 1 205 кредитов на сумму 472,6 млн сомов (около 446 млн рублей).Замыкает список Баткенская область Киргизии, сельхозпроизводителям которой за 10 месяцев текущего года выдано лишь 920 кредитов на общую сумму в 295,5 млн сомов (около 279 млн рублей). ИА REGNUM напоминает, что в начале 2018 года министерство финансов Киргизии и 11 коммерческих банков заключили соглашение о выдаче льготных кредитов сельхозпроизводителям на 5 млрд 816 млн сомов (5 млрд 486,8 млн рублей по текущему курсу).В рамках государственной программы «Финансирование сельского хозяйства — 6» киргизстанские аграрии и фермеры могут получить кредиты на срок до трех лет. Для животноводов займы предоставляются под 10% годовых, для растениеводческих хозяйств — под 8% годовых, а переработчикам сельхозпродукции — под 6% годовых