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СМИ: Apple отказалась от наращивания производства iPhone XR

Экономика

Компании, производящие предыдущие модели iPhone сообщили об увеличении заказа

Токио, 5 ноября 2018, 15:56 — REGNUM  Компания Apple отказалась от планов по запуску дополнительных линий для производства смартфонов iPhone XR. 5 ноября об этом сообщает финансовое издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в отрасли.

Nikkei сообщает, что тайваньская компания Foxconn, на которой собираются смартфоны iPhone, подготовила 60 производственных поточных линий. Сейчас запущены 45 линий, а остальные остались не востребованы.

О прекращении наращивания производства сообщили еще в одной тайваньской компании Pegatron, которая также производит компоненты для Apple.

При этом компании, производящие предыдущие модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus сообщили об увеличении заказа.

В Apple никак не прокомментировали публикацию Nikkei.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что в четвертом квартале 2018 года продажи смартфонов компании Apple в Индии упадут впервые с 2014 года.

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