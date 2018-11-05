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Япония заняла в рейтинге легкости ведения бизнеса только 39-е место

Экономика

Япония опустилась на пять строчек в рейтинге Всемирного банка

Япония заняла в рейтинге легкости ведения бизнеса только 39-е место
Япония, Токио

Токио, 5 ноября 2018, 20:05 — REGNUM  Япония заняла 39-е место в Индексе легкости ведения бизнеса (англ. Ease of Doing Business Index), составляемого Всемирным банком для сравнения простоты ведения предпринимательской деятельности в различных странах мира. Годом ранее Япония занимала 34-ю строчку рейтинга.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», администрация премьер-министра Японии Синдзо Абэ поставила перед собой задачу к 2020 году поднять Японию до третьей позиции среди стран с развитой экономикой, что едва ли достижимо.

Япония «проиграла» по таким индикаторам, как кредитование, электроснабжение и уплата налогов. Несмотря на это, нормативная среда для предпринимательской деятельности в Японии оценивается как «very easy» («очень легкая»).

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Зарубежная хроника
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