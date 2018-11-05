Упали продажи планшетных компьютеров на мировом рынке

Массачусетс, США, , 15:14 — REGNUM Объем продаж электронных планшетов (или планшетных компьютеров) на мировом рынке упал на 8,6% за год. Об этом свидетельствует отчет компании International Data Corporation (IDC).

Компания IDC, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций, представила отчет о состоянии рынка планшетов в третьем квартале 2018 года.

В пятерку лидеров по количеству проданных устройств вошли американские компании Apple и Amazon, китайские Huawei и Lenovo, а также южнокорейская Samsung. Продажи планшетов упали в третьем квартале 2018 года у всех этих компаний.

Всего за этот период в мире было продано 36,4 млн электронных планшетов. В третьем квартале 2017 года этот показатель составлял 39,9 млн. Таким образом, продажи планшетных компьютеров за год снизились на 8,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Новгородской области использовали планшетные компьютеры при проведении пробной переписи населения. Также перепись проводилась с использованием обычных бумажных опросных листов и через интернет портал государственных услуг. Пробная перепись поможет выбрать самый экономичный и рациональный вариант проведения общероссийской переписи населения.