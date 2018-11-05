Медведев: Американский протекционизм в конечном счете навредит США

Шанхай, Китай, , 14:33 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что от протекционистской политики США в конечном счете пострадает и сама американская сторона. Об этом Медведев заявил сегодня, 5 ноября, отвечая на вопросы китайских интернет-пользователей во время онлайн-конференции в штаб-квартире Шанхайской объединённой медиагруппы.

Медведев констатировал, что политику протекционизма в последнее время стали вести несколько государств, но прежде всего речь конечно Соединённых Штатах Америки. Он напомнил, что США вводят разного рода ограничения как против Китайской Народной Республики, так и против Европейского союза и России.

«В конечном счёте, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», — сказал Медведев.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, придя к власти заявил о том, что будет всеми силами поддерживать американский бизнес и стремится вернуть американский капитал обратно в страну. В рамках этой поддержки Трамп ввел ввозные пошлины на ряд товаров, в частности, на сталь и алюминий. Кроме того, были введены пошлины на ряд товаров, производимый в Китае. Пекин ответил симметрично и началась торговая война.