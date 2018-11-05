В Индии прогнозируется первое за 4 года падение продаж iPhone

Нью-Дели, , 15:05 — REGNUM Эксперты прогнозируют падение продаж смартфонов iPhone компании Apple в Индии на 25% в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщает Gadgets.

Директор по научно-исследовательской работе аналитической компании Counterpoint Research Нил Шах сообщил, что в четвертом квартале 2018 года в Индии будет продано от 700 до 800 тысяч мобильных устройств компании Apple. За аналогичный период прошлого года было продано около 1 млн устройств. Таким образом, падение продаж составит около 25%.

Эксперт отметил, что это станет первым падением продаж смартфонов iPhone в Индии за четыре года. Нил Шах подчеркнул, что продажи устройств на базе ОС Android продолжают расти. Он объяснил падение продаж ростом цен на новые устройства iPhone.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года китайская компания Xiaomi продемонстрировала взрывной рост продаж на рынке смартфонов в Индии и вышла по этому показателю на первое место.