Цены на бензин: можно ли доверять найденному решению ‑ и решение ли это?

Москва, , 04:11 — REGNUM «Кнут» в виде заградительных пошлин на нефть, которым правительство РФ пригрозило нефтяникам, сработал, и цены на бензин, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, снизились. Однако стоит ли этим обольщаться и можно ли теперь относительно цен на топливо совершенно успокоиться, обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

С самой проблемой дорожающего бензина так и не разобрались, ведь если нефтяники и вынуждены были согласиться с правительством перед лицом вполне реальной угрозы, это не значит, что цены, держащиеся на «честном слове», через какое-то время снова не начнут расти. Ведь заморозка цен — это не то же самое, что заморозка затрат.

Когда нефть начала дорожать, а рубль в сторону усиления уже не корректировался, образовался быстрый рост цен на розничном рынке нефтепродуктов. Причем, каковы бы ни были аргументы, экспорт нефтепродуктов из РФ ограничениям не подвергся. Сейчас вопрос заключается в том, хватит ли такого управления рынком хотя бы на остаток текущего года, с учетом того, что 1 января нас ждет крупное повышение топливных акцизов.

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