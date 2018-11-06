Украине грозят газовые бунты?

Киев, , 02:24 — REGNUM Окончательный на газ для населения установили в «Нафтогазе» за два дня до официального подорожания, и он оставил 8548 грн за 1 тысячу кубометров, более того: на этом рост тарифов не заканчивается, и, как выяснилось, в соответствии с договоренностью между Киевом и МВФ, с 1 мая 2019 цена вырастет до 9850 грн, а с января 2020 ‑ и вовсе до 12 300. То есть тариф для населения вплотную приблизится к актуальным ценам для промышленности. Что и почему происходит в украинской энергетике, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

В подорожании газа Петр Порошенко обвинил никого иного, как Юлию Тимошенко. Логика состоит в том, что еще десять лет назад был подписан меморандум МВФ, в котором правительство обязалось уравнять внутренние и внешние цена на газ. А дешевый газ, заявил Порошенко, подают только «в российской клетке».

Что же до «Нафтогаза», появилась информация о том, что он просит правительство заложить в бюджет 230 млрд грн на компенсацию расходов по поставке газа населению в 2019 году. Эту сумму предлагается направить на субсидии, задолженность по прошлым периодам и на компенсацию «Укргаздобыче» от продажи газа по ценам ниже рыночных. Сам «Нафтогаз» в текущем году намерен перечислить в бюджет только 130 млрд. И хотя компания отрицает, что письмо к правительству с такими требованиями имело место, практика показывает, что изложенное в письме может подтвердиться. Кстати, «Нафтогазу» этой зимой будет дана возможность отключать неплательщиков, причем вероятность отключения газа в регионах довольно высока, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, но все не так просто:

«Одно дело отдавать указания из Киева и совсем другое — реализовывать это на местах, — говорит Землянский. — Неделю назад за такую попытку газовикам порубили машину, думаю, это самое наименьшее, что смогут сделать. Люди доведены до предела. Кроме того, нужно понимать, что если предприятие и котельную отключат от газа, то пострадают не только должники, а и объекты социальной инфраструктуры. В частности, садики, школы, больницы, так как избирательно отключить газ не получится. В итоге если такое произойдет, то по всей стране начнутся газовые бунты».

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