Газпром наращивает поставки газа в Австрию

Москва, , 11:56 — REGNUM Российская компания «Газпром» будет поставлять в Австрию больше газа, чем было оговорено ранее заключённым с австрийской компаний OMV AG соглашением. Договорённость об увеличении поставок голубого топлива зафиксирована в дополнении к контакту на поставку газа до 2040 года, подписанному сторонами в Санкт-Петербурге.

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Согласно документу, объёмы поставок газа в Австрию сверх контрактного количества возрастут на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия соглашения.

Напомним, исторический рекорд по объёму экспорта газа в Австрию — 9,1 млрд куб. м — Газпром установил в 2017 году. Этот показатель на 50,3% (3 млрд куб. м) превышает объёмы 2016 года (6,1 млрд куб. м) и на 33,7% (2,3 млрд куб. м) — объём поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6,8 млрд куб. м).

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2018 года по середину сентября Газпром нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,8% — до 141,3 млрд кубометров. Так, в частности, поставлять голубое топливо компания стала больше в Австрию — на 36,4% (на 2 млрд кубометров), в Нидерланды — на 43,8% (1,3 млрд кубометров). Также увеличились поставки и в Германию, Францию, Польшу, Венгрию, Чехию и Данию.

Добавим, что корпорация «Газпром» продлила контракт на поставку газа с Австрией до 2040 года. Соответствующее соглашение было подписано с австрийской компанией OMV летом 2018 года.

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