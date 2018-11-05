В Литве хотят воспользоваться торговой войной США с Китаем

Вильнюс, , 11:18 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 5 ноября, находится с визитом в Китае, где намерена посетить международную выставку China International Import Expo, на которой свою продукцию представят 2800 предприятий из 130 государств мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

В павильонах свою продукцию представят 18 литовских компаний. Сама Грибаускайте сегодня намерена провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, а накануне визита в интервью национальному вещателюLRT Грибаускайте заявила, что Литве было бы «глупо и непростительно» не воспользоваться возможностью экспорта своей продукции в Китай на фоне изменений в мировой торговле.

Грибаускайте прямо не сказала, что имеет ввиду торговую войну США с Китаем, но дала понять, что говорит именно о ней, подчёркивая, что экономика Китая становится более открытой по отношению к другим странам, а сам Китай намерен в ближайшие пять лет импортировать товаров и услуг на общую сумму в 10 триллионов долларов США.