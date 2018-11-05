В Монголии прошел протест автомобилистов против роста цен на бензин

Улан-Батор, , 10:59 — REGNUM Более 300 автовладельцев собрались сегодня, 5 ноября, в Улан-Баторе у здания правительства Монголии для участия в акции протеста против повышения цен на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собравшиеся вышли с плакатами «Прекратите давить народ ценами на бензин», «Народ нищает, цены на бензин растут», «Остановите необоснованный рост цен на бензин». П мнению протестующих, бензин в стране не должен стоить дороже 1500 тугриков за литр (примерно 38,8 рубля).

Организаторы хотят провести пятидневную акцию протеста. По их словам, завтра количество участников увеличится.

Реакции на сегодняшнюю акцию со стороны правительства пока нет.

Напомним, импортеры горючего в Монголии шесть раз повышали цены на бензин только в 2018 году. В последний раз это случилось в минувшие выходные: бензин АИ92 сейчас продается по цене 1980 тугриков за литр (примерно 51,22 рубя).

Во время празднования национального нового года на заправочных станциях импортеров горючего не только повысили цены, но и установили лимит на продажу: не больше, чем на 30 000 тугриков в одни руки (примерно 776 рублей). Другие заправки продавали бензин только держателям льготных карт своей сети.

Отметим, что в Монголии 86 хозяйствующих субъектов имеют специальное разрешение на импорт горючего, 20 из них проводят активную деятельность на рынке Монголии.

90% потребности в горючем в Монголии покрываются за счет поставок «Роснефти». Монгольские импортеры повышают цены, ссылаясь на ценовую политику российских партнеров или на рост цен на нефть на мировом рынке.