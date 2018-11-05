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В Казахстане откроют международный технопарк

Экономика

Технопарк IT-стартапов Astana Hub будет официально запущен 6 ноября

Астана, 5 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев назвал дату официального запуска международного технопарка в Астане 5 ноября на международном инновационном форуме Digital Bridge.

Даурен Абаев сообщил, что технопарк IT-стартапов Astana Hub будет официально запущен 6 ноября. В церемонии открытия примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Министр заявил, что новый технопарк поможет Казахстану стать цифровым мостом между Азией и Европой.

Отметим, что технопарк Astana Hub будет располагаться в павильонах международной специализированной выставки ЭКСПО, прошедшей в Казахстане в 2017 году.

Площадь технопарка составит около 9,6 тысяч квадратных метров. В Astana Hub будут обустроены лекционные и конференц-залы, лаборатории и офисы IT-компаний.

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