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Мировые цены на нефть падают на фоне вступления в силу санкций против Ирана

Экономика

Рынок пока не поверил в серьезность американских санкций из-за сделанных властями США исключений

Лондон, 5 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают умеренно снижаться после того, как санкции США против Исламской Республики Иран вступили в силу. Об этом свидетельствуют данные торгов утром 5 ноября.

На мировых площадках нефть североморской марки Brent подешевела примерно на 0,5%. Аналитики связывают снижение с вступлением в силу американских санкций против Ирана, направленных прежде всего на иранский нефтегазовый сектор. Также США заявляли, что под санкции могут попасть те страны, которые покупают нефть у Ирана.

При этом, казалось бы, цены должны пойти вверх, но на самом деле власти США сделали исключение для основных покупателей иранской нефти, в связи с чем игроки ждут окончательных условий по поводу исключений на покупку иранской нефти другими странами.

Власти Ирана уже заявили, что несмотря на американские санкции, они все равно будут продавать нефть за рубеж.

Стоимость январских фьючерсов на Brent упала до $72,5 за баррель, декабрьские фьючерсы техасской легкой нефти марки WTI опустились до $62,78 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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