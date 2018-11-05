Медведев призвал наращивать объёмы кредитования между РФ и КНР в нацвалютах

Пекин, , 09:33 — REGNUM Россия и Китай должны наращивать взаимное кредитование в национальных валютах. Об этом на церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который находится в Китае с трёхдневным официальным визитом.

Премьер-министр отметил, что установившиеся крепкие межгосударственные отношения РФ и Китая, которые «не зависят от экономической, политической конъюнктуры и строятся на взаимном уважении, с учётом интересов друг друга». По мнению главы правительства, это создает основу для развития торгово-экономических и инвестиционных связей, а также для расширения взаимных расчётов в национальных валютах.

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«Считаю правильным дальнейшее наращивание объёмов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях, — имея в виду те займы, которые идут на инвестиционные проекты», — цитирует ТАСС слова российского премьер-министра.

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Медведев также добавил, что Москва продолжит последовательно развивать всестороннее сотрудничество с Пекином.

Напомним, в сентябре 2018 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке президента РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности России и Китая в переходе на национальные валюты во взаимных расчётах. Глава государства отметил, что это повысит устойчивость банковского обслуживания в операциях по экспорту и импорту товаров в условиях сохраняющихся рисков на глобальном рынке.

Как сообщал ИА REGNUM, российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Шанхай с официальным визитом. На сегодня, 5 ноября, в программе официального визита, который продлится до 7 ноября, запланирована встреча Медведва с председателем КНР Си Цзиньпином, также премьер-министр примет участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки импортных товаров.

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7 ноября в Пекине состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, в ходе которой Дмитрий Медведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян обсудят ключевые вопросы российско-китайского сотрудничество по целому ряду направлений: экономика, торговля, инвестиции, промышленность, транспорт, научные исследования, приграничное и гуманитарное сотрудничество.

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