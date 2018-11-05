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Медведев: Санкции и протекционизм — новая реальность мировой экономики

Экономика

Россия хочет защищать принципы свободной конкуренции

Пекин, 5 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что политика протекционизма и санкций стали новой реальностью мировой экономики и это нужно признать. Об этом Медведев заявил сегодня, 5 ноября, выступая в Шанхае на открытии Китайской международной выставки импортных товаров, где собрались представители 130 государств.

Медведев считает, что не стоит закрывать глаза на новые экономические реалии в виде политики санкций и использовании протекционистских мер. Однако миру, по мнению главы российского правительства, нужно совсем не это.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в основе международной торговли должны лежать принципы свободной конкуренции, а также свободного перемещения товаров, услуг и рабочей силы.

Также глава правительства РФ высказался о российско-китайских отношениях. Медведев всячески поддержал процесс дедолларизации взаиморасчетов между двумя странами. Также он подчеркнул, что российско-китайские отношения крепки и не зависят от политической и экономической конъюнктуры.

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Международная торговля
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