Названа главная тема Всемирного экономического форума — 2019 в Давосе

Берн, , 08:55 — REGNUM Основной темой Всемирного экономического форума (WEF), который пройдёт в январе 2019 года в швейцарском Давосе, станет тема глобализации и взаимодействия в период четвертой индустриальной революции. Об этом заявил президент форума Бёрге Бренде.

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По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идёт о взаимодействии государств и отдельных игроков в период активного развития новых технологий, таких как блокчейн и криптовалюты. Бренде отметил недостаток взаимодействия на глобальном уровне для противостояния современным вызовам и угрозам как в геополитике, так и в области экологии и изменения климата.

Также среди тем, которые планируют обсудить участники форума, Brexit и изменение экономического климата в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий, 48-й Всемирный экономический форум в Давосе состоялся 23−26 января 2018 года. В мероприятиях приняли участие федеральные министры, представители органов власти и бизнеса. Выступая на форуме, премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал «защитить глобализацию». По его словам, нарушить её естественный поток намерены «силы протекционизма», и международное сообщество должно им противодействовать.