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В Пензе в праздничных мероприятиях приняли участие 6 тыс. жителей

Экономика

Прошли шествие, флешмоб и концерт. Желающие могли отведать пищи, приготовленной в полевой кухне

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В Пензе в праздничных мероприятиях приняли участие 6 тыс. жителей
Иллюстрация: Penza-gorod.ru
Шествие трудовых коллективов в Пензе

Пенза, 4 ноября 2018, 21:32 — REGNUM  В Пензенской области праздничные митинги в честь Дня народного единства прошли во всех муниципалитетах, сообщается на официальном портале правительства региона. Главной площадкой празднования стала Пенза, где в торжествах приняли участие около 6 тыс. человек.

В Пензе торжество началось с шествия праздничных колонн районов города и молодёжного флешмоба. Представителей трудовых коллективов пензенских предприятий и организаций, ветеранов, учащихся учебных заведений поздравил губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что решать сложные задачи, стоящие перед страной, можно только общими усилиями.

«Об этом хорошо знали наши предки, когда в 1612 году вели борьбу с польскими интервентами, когда Минин и Пожарский собрали ополчение и выбили захватчиков с русской земли, в память этого события установлен праздник, который мы сегодня отмечаем», — сказал глава региона, отметив, что «наша сила — в исторической памяти».

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Шествие трудовых коллективов в Пензе
Иллюстрация: Penza-gorod.ru
Шествие трудовых коллективов в Пензе

Губернатор процитировал строки стихотворения поэта Андрея Дементьева, посвященные истории России: «Нам всегда былого будет мало, потому что наша сила в нем».

Завершился праздник большим концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Пензы. Для всех желающих работала полевая кухня.

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День народного единства
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