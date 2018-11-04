Финляндия готовится к ЭКСПО в Шанхае

Хельсинки, , 19:43 — REGNUM В открывающейся 5 ноября в Шанхае Китайской международной импортной выставке (ЭКСПО) активное участие примут финские предприятия и компании, заявила 4 ноября в интервью Синьхуа министр внешней торговли Финляндии Анн-Мари Виролайнен.

В специальном национальном павильоне будет представлена продукция около 30-ти финских участников рынка, включая такие известные фирмы, как Nokia, Kone, Metsaliito, Valio и другие. Сфера их интересов простирается от коммуникаций, производства оборудования и технологий до образования, продовольственного сектора, очистительных сооружений. Особое внимание уделяется инновационным достижениям стран Северной Европы в области защиты окружающей среды.

По данным официальной статистики, экспорт Финляндии в Китай в прошлом году увеличился по сравнению с позапрошлым, 2016 годом, более, чем на 29% и развивается темпами, намного превышающими общий рост экспорта Финляндии, подчеркнула финский министр.