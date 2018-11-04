В России увеличат срок исковой давности для НПФ

Москва, , 15:40 — REGNUM Для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России может быть увеличен срок исковой давности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Минтруду поручено разработать проект закона, увеличивающего до двух лет для НПФ срок исковой давности по правонарушениям. Сообщается, что внесенные изменения позволят привлекать к ответственности НПФ, которые на сегодняшний день позволяют себе допускать правонарушения, от ответственности за которые уходят ввиду истечения срока давности.

В частности, после принятия поправок, руководство недобросовестных фондов при переводе граждан из одного НПФ в другой без их согласия будут привлекаться к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан России будут в обязательном порядке информировать о последствиях досрочного перехода из одного НПФ в другой или в Пенсионный фонд России (ПФР).

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