Бюджет Чувашии исполнен с профицитом в 6,2 млрд рублей

Чебоксары, , 11:32 — REGNUM В Чувашии подвели предварительные итоги исполнения республиканского бюджета за январь-октябрь, сообщили ИА REGNUM в минфине Чувашии. Бюджет исполнен с профицитом в 6,17 млрд рублей.

По оперативным данным минфина республики, на 1 ноября 2018 года в республиканский бюджет Чувашии поступило 39 569,9 млн рублей доходов, что на 10% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 12,2% и достигли 24 571,1 млн рублей.

Объем налоговых доходов исполнен в сумме 23 665,5 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 12%. В том числе налог на прибыль организаций вырос на 21,1% и составил 8018,1 млн рублей, налог на доходы физических лиц увеличен на 6,8%, достигнув 7179 млн рублей, акцизные поступления выросли на 4,5% — до 3178,8 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений составил 14 998,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 6,6%.

На 1 ноября расходы республиканского бюджета Чувашии составили 33 399,2 млн рублей, в том числе на развитие образование направлено 10 803,8 млн рублей, здравоохранение — 2449,4 млн рублей, социальную политику — 10 107,5 млн рублей, национальную экономику — 5474,9 млн рублей.

Республиканский бюджет за десять месяцев исполнен с профицитом в сумме 6,17 млрд рублей.