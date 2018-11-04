Глава Якутии заявил о необходимости создания производства топлива в регионе

Якутск, , 10:51 — REGNUM В Якутии власти решили создать собственное производство моторного топлива из-за высоких цен на бензин и дизель, а также низкого качества поставляемого в республику топлива. Об этом сегодня, 4 ноября, заявил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, правительство Якутии в первую очередь волнует вопрос доступности топлива для населения. Николаев напомнил, что в Якутии нет автозаправочных станций вертикально интегрированных нефтяных компаний. В связи с тем, что оптовые цены на топливо растут, АЗС в Якутии терпят убытки, так как не могут поднимать розничные цены на бензин и дизель.

Также Николаев отметил, что на уровне региона власти могут регулировать только наценку на топливо, а вот федеральные власти вполне могут регулировать цены оптовых поставщиков.

Однако, накануне вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что власти не будут заниматься государственным регулированием цен на топливо.

«Так, с июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на 8 рублей, АИ-95 — на 9 рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей», — рассказал Николаев о ситуации с оптовыми ценами на топливо в Якутии.

А вот розничные цены на бензин обеих марок и дизель на заправках «Саханефтегазсбыт» при этом были повышены на 4,8 рубля.

«Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики», — сказал Николаев.

Он также добавил, что уже дал соответствующие поручения, которые начали исполнять.

Что касается низкого качества топлива на АЗС Якутии, о чем недавно говорил вице-премьер Козак, то Николаев напомнил, что контроль качества топлива на АЗС — это целиком прерогатива и ответственность федеральных надзорных органов. Собственно заявление Козака о низком качестве топлива на АЗС Якутии и Забайкальского края в их адрес и прозвучало, отметил Николаев.