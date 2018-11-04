Антироссийские санкции обходятся немецкому бизнесу в $727 млн в месяц

Берлин, , 09:47 — REGNUM Немецкий бизнес в результате антироссийских санкций ежемесячно теряет порядка $727 млн, у предпринимателей из Германии из-за крупных финансовых потерь буквально «уходит почва из-под ног». Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что львиную долю потерь Запада от санкций в отношении России несет экономика Германии. По мнению экспертов, эта доля для ФРГ составляет до 40%. Также аналитики издания отмечают, что место американских и немецких компаний на рынках России постепенно занимают предприятия из Азии, и особенно — из Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Европейский союз страдает из-за санкций, введённых в отношении России, и выступает против них.

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