Пассажиры «оранжевой» ветки метро Москвы будут ездить на новых поездах

Москва, , 08:21 — REGNUM В течение ближайших двух лет по «оранжевой» ветке Московского метро будут ходить только новые составы. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, московская подземка в 2017 году получила 33 состава вместительной модели «Москва», в текущем году службы метрополитена приняли еще 51 новый поезд. К 2021 году запланирована полная замена составов на Калужско-Рижской линии — одном из самых загруженных направлений метро Москвы, подчеркнул Собянин.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1058678790849773568

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября мэр столицы Сергей Собянин уведомил, что станция московского метро «Беломорская» Замоскворецкой линии будет достроена до конца года. По словам градоначальника, станция уже готова на 85%. Она расположена между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино».

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