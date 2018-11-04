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РФ и Китаю следует подумать о сотрудничестве в цифровой сфере — Акимов

Экономика

По словам чиновника, властям двух стран «можно было бы подумать» о двухлетней программе сотрудничества

РФ и Китаю следует подумать о сотрудничестве в цифровой сфере — Акимов
Иллюстрация: Minsvyaz.ru
КНР и Россия

Шанхай, Китай, 4 ноября 2018, 08:06 — REGNUM  Специальная программа сотрудничества между Россией и Китаем в цифровой сфере может быть создана на период с 2019 по 2020 год. Об этом 4 ноября в ходе IV китайско-российского медиафорума заявил российский вице-премьер Максим Акимов.

По словам чиновника, властям двух стран «можно было бы подумать» над созданием программы двухстороннего медиасотрудничества в цифровой сфере.

«Может быть для начала — на двухлетний период, на 2019−2020 год», — подчеркнул Акимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что России и Китаю необходимо заниматься развитием цифровых технологий в промышленности, инфраструктуре и энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии.

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Российско-китайские отношения
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