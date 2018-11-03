Новгородские власти хотят электрифицировать остров с уникальным храмом

Великий Новгород, , 22:26 — REGNUM Вопрос электрификации острова Липно на озере Ильмень, где находится знаменитый храм XIII века — церковь Николы на Липне — обсуждался в ходе встречи губернатора Новгородской области Андрея Никитина с новым директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Артёмом Пидником. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Остров Липно расположен в 9 км от Великого Новгорода в дельте реки Мсты. Осенью 2016 года на нём побывали и посетили церковь Николы на Липне президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев. После их визита началась долгожданная реконструкция храма.

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Напомним, в декабре 2017 года земельный участок на острове Липно, ранее находившийся в собственности у администрации Великого Новгорода, безвозмездно передали в собственность области, которая намерена организовать на острове единый туристический объект. Ранее власти города безуспешно пытались продать эту часть острова.

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