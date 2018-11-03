В Калужской области выросли цены на овощи, сахар и масло

Калуга, , 17:41 — REGNUM В магазинах федеральных сетей Калужской области сохраняется тенденция увеличения цен на огурцы (на 8,2%), томаты (на 3,5%) и перец сладкий (на 4,2%). Подорожали также сахар-песок, свинина, масло сливочное и яйцо куриное. Об этом 3 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

По сравнению с соседними областными центрами регионов ЦФО, в Калуге установились максимальные цены на молоко питьевое пастеризованное, сметану и лук репчатый.

Между тем, в регионе подешевели: говядина (на 4,7%), творог (на 0,78%) и мандарины (на 8,5%).

Участники заседания отметили, что на сегодняшний день дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области нет.

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