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Партия власти в Индии: главный министр Андхра Прадеш — политический турист

Экономика

Представители правящей партии Индии обвинили главного министра штата Андхра Прадеш в политическом туризме

Партия власти в Индии: главный министр Андхра Прадеш — политический турист
Hemshah171095
Чандрабабу Найду

Нью-Дели, 3 ноября 2018, 16:21 — REGNUM  «Главный Министр штата Чандрабабу Найду приехал в Дели как политический турист, только для фотосессии», — заявил журналистам официальный представитель Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) Шахнаваз Хуссейн.

Подобным образом политик прокомментировал встречу главного министра штата Андхра Прадеш с представителями партий в Нью-Дели для формирования оппозиционного альянса для участия в выборах в нижнюю палату парламента Индии в 2019 году.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он отметил, что подобным образом политик пытается отвлечь внимание общественности от проблем штата.

Шахнаваз Хуссейн также выразил уверенность, что министр потерпит поражение на следующих региональных и парламентских выборах.

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Зарубежная хроника
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