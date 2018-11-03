США отменили беспошлинный ввоз индийских товаров

Нью-Дели, , 14:48 — REGNUM США в рамках программы Всеобщая система преференций (ВСП) отменили льготы на импорт 50 категорий индийских товаров, преимущественно из текстильного и сельскохозяйственного сектора. Президент США Дональд Трамп издал постановление об исключении данных товаров из привилегированной корзины.

Эти товары будут импортироваться в США, однако будут облагаться стандартными таможенными пошлинами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобное решение повлияет на представителей малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что продукты Аргентины, Бразилии, Таиланда, Суринама, Пакистана, Турции, Филиппин, Эквадора и Индонезии также были исключены из списка привилегированных.

Напомним что американская Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран (ВСП) является крупнейшей и старейшей программой по поддержанию экономик развивающихся стран.