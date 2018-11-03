Экспорт Южной Кореи превысил 600 млрд долларов

Сеул, , 12:56 — REGNUM Южная Корея заработала на экспорте более 600 миллиардов долларов в 2018 году. Основную долю составляют поставки микрочипов: сейчас в мире наблюдается ажиотажный спрос на эту продукцию. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо. Всего микрочипов было продано на 107,2 миллиардов долларов — на 30 млрд больше, чем годом ранее.

В октябре зафиксирован рост экспорта на 22,7% в годовом выражении, и только в этом месяце страна заработала 55 миллиардов долларов. Впрочем, экспорт некоторых видов продукции значительно снизился: кораблей — на 58%, смартфонов и компьютеров — на 19,3%, бытовых приборов — на 18,9%, телевизоров — на 10,5% и автомобилей — на 4,4%.

При этом, эксперты отмечают, что чрезмерная зависимость от внешнего спроса на микрочипы может представлять большую опасность, ведь в случае снижения поставок полупроводников, существенно пострадает весь южнокорейский экспорт. Ещё одним негативным фактором являются торговые войны США и Китая, являющихся главными торговыми партнёрами Южной Кореи.