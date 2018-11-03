На конкурсе «Лидеры России» начинается этап дистанционного отбора

Москва, , 11:40 — REGNUM В воскресенье, 4 ноября стартует второй этап Конкурса управленцев «Лидеры России» — дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников.

Блоки тестирования остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. Первый блок — тест на способности — станет доступен уже в начале следующей недели, а накануне конкурсанты смогут пройти демонстрационную версию тестирования. В этом году к тестам на вербальные и числовые способности добавился еще и тест на абстрактное мышление.

Далее — тест общих знаний о России, этот блок также обновился и теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, включает еще и тест по русскому языку. Последним станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности.

«Дистанционный этап пройдёт в течение ноября — декабря. Всего заготовлены тысячи различных вопросов, которые в этом году полностью обновились и ранее нигде не использовались. Советуем конкурсантам выполнять задания самостоятельно, ведь всех, кто пройдет в очный этап, ждёт контрольное тестирование. В этот раз мы несколько изменили порядок прохождения заданий. Сначала будет проверяться уровень способностей, а уже потом общие знания», — отметил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«В прошлом году первым был тест знаний, и некоторые участники, которые его не прошли, жаловались, что у них не было возможности проявить свои высокие способности. В этом конкурсе мы пошли им навстречу, хотя плохой результат в блоке знаний все равно не даст пройти дальше», — прокомментировал изменения в порядке тестов председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток, в течение которых участник может пройти их в любое удобное время. Тесты способностей будут доступны с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября, тесты знаний — с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября, тест управленческого потенциала — с 8:00 2 декабря до 8:00 4 декабря. Все тесты участники будут проходить по местному времени того региона РФ, от которого они подавали заявку. Накануне каждого блока будет возможность ознакомиться с демоверсией тестов.

Отсев будет происходить после каждого тестового блока. Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах РФ в январе-феврале 2019 года. Перед началом оценочных мероприятий они должны будут пройти повторное контрольное тестирование в присутствии экспертов, чтобы подтвердить свой высокий результат.

Победители полуфиналов встретятся в марте на финале Конкурса.

Конкурс управленцев «Лидеры России» — это флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», Портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».