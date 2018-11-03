Чистая прибыль китайской компании Alibaba Group Holding сократилась

Пекин, , 08:28 — REGNUM Чистая прибыль одной из крупнейших китайских интернет-компаний Alibaba Group Holding по итогам первых шести месяцев 2018—2019 финансового года снизилась на 10,8% в годовом выражении. Такие данные содержатся в докладе, опубликованном пресс-службой компании.

Чистая прибыль компании составила $4,201 млрд. При этом в первом квартале прибыль составила $1,27 млрд, а во втором — $2,931 млрд.

При этом выручка во втором квартале выросла в полтора раза — на 54%, до $12,4 млрд. В минувшем году показатель второго квартала по выручке равнялся $8,3 млрд.

Рост выручки связан прежде всего с хорошими показателями в секторе розничной интернет-торговли. При этом растет выручка и в других сегментах бизнеса Alibaba Group Holding — в бизнесе облачных вычислений Alibaba Cloud, в инновационном бизнесе, цифровых медиа и развлечений.

Напомним, что компания Alibaba Group Holding является крупнейшей китайской интернет-компанией в области электронной коммерции.