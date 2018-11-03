Китайский вице-премьер встретился в Пекине с президентом Всемирного банка

Пекин, , 06:54 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ встретился в Пекине с президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Отметив, что в 2018 году Китай отмечает 40-ю годовщину начала реформ открытости, Ли заявил, что первое Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), которое пройдет с 5 по 10 ноября в Пекине, является демонстрацией приверженности Китая обязательствам по открытию рынков, взятых Китаем.

«Китайская сторона намерена углубить и развить партнёрство с Всемирным банком в целях улучшения международного экономического управления и продвижения экономической глобализации и устойчивого развития», — заявил Лю.

Ким, в свою очередь, отметил и высоко оценил достижения Китая в продвижении реформы открытости, а также борьбы с бедностью и развитии экономики. Он также выразил благодарность Китаю за его позитивный вклад в развитие Всемирного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирный банк поднял рейтинг привлекательности бизнес-климата в Китае, что прокомментировал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, подчеркнув, что Китай приветствует участие иностранных компаний в развитии китайской экономики.

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