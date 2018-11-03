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В ЕС рассказали, почему российские санкции против Украины необоснованы

Экономика

Они якобы вредят мирному диалогу

В ЕС рассказали, почему российские санкции против Украины необоснованы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Паутина. Евросоюз

Киев, 3 ноября 2018, 04:17 — REGNUM  Евросоюз считает российские санкции, введенные против Украины, необоснованными и направленными на обострение конфликта между странами, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Киеве.

По их словам, ЕС призывать избегать шагов, направленных на эскалацию конфликта и подрывающих мирные договоренности по Донбассу.

Напомним, ранее Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины в ответ на «недружественные действия» по отношению к российским гражданам и компаниям на Украине. У фигурантов санкционного списка будут заморожены денежные счета, ценные бумаги и имущество на российской территории.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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