Путин перечислил отрасли, в которых Россия помогает Кубе

Москва, , 03:22 — REGNUM Взаимодействие России и Кубы в промышленности идет по нескольким важным направлениям: металлургия, железная дорога, химическое производство, телекоммуникации, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам российского лидера, в промышленной кооперации стоит обратить внимание на несколько совместных проектов, таких как техническое перевооружение кубинских заводов по производству азотных удобрений, металлургических предприятий. Россия и Кубы выпускают не имеющую аналогов в мире серию инновационных медикаментов.

«Россия предлагает Кубе помощь в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, — сказал Путин. — Так, сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток — вдвое».

Кроме того, на Кубе будет построена наземная станция системы ГЛОНАСС, которая даст кубинцам доступ к телекоммуникационным и спутниковым услугам, к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли.

Напомним, по итогам встречи с кубинским лидером российский президент заявил о важности двусторонних отношений как для Москвы, так и для Кубы. Так, импорт российской нефти обеспечивает энергетическую безопасность Кубы, растет товарооборот двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал о важности российской нефти для Кубы