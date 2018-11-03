Собянин пообещал достройку станции «Беломорская» до конца года

Москва, , 02:45 — REGNUM Станция московского метро «Беломорская» Замоскворецкой линии будет достроена до конца года, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам мэра, станция уже готова на 85 процентов. Она расположена между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». В дизайне станции используются мотивы Белого моря. Предполагается, что новая станция поможет облегчить жизнь жителям района Левобережный.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что линия метрополитена будет проведена только к одному столичному аэропорту — «Внуково». К двум другим аэропортам проводить метро не планируются, так как они находятся на территории Московской области — другого субъекта РФ.

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