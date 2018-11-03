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Путин рассказал о важности российской нефти для Кубы

Экономика

«Зарубежнефть» осваивает крупное нефтяное шельфовое месторождение

Путин рассказал о важности российской нефти для Кубы
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин в ходе беседы с Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 2 ноября 2018 года Москва

Москва, 3 ноября 2018, 02:43 — REGNUM  Импорт Гаваной российской нефти гарантирует энергетическую безопасность Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Комментируя прогресс в российско-кубинских экономических отношениях, Путин указал на положительный опыт в энергетической сфере.

«Поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность, — сказал Путин. — На кубинской территории успешно работают наши энергетические компании».

Российский лидер напомнил, что на кубинском шельфе разведку нефтяных запасов ведет «Роснефть», она же модернизирует кубинские нефтеперерабатывающие заводы. На шельфе работает и «Зарубежнефть». Кроме того, Россия вносит вклад и по линии теплоэнергетики: «Интер РАО» возводит четыре новых энергоблока на кубинской ТЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи 2 октября в Кремле Путин и Диас-Канель подписали совместное заявление о стратегическом и союзническом характере российско-кубинских отношений. Российский лидер заявил о прогрессе в торговых связях двух стран и оценил двусторонние экономические отношения как перспективные.

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Российско-кубинские отношения
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