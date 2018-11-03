Москва оценила прогресс в торговле с Кубой

Москва, , 02:24 — REGNUM Российско-кубинский товарооборот за минувший год вырос на 17%, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Комментируя итоги встречи, российский президент сказал, что стратегический, союзнический характер отношений с Кубой отражен в «только что подписанном совместном заявлении».

«Большое внимание, естественно, уделили вопросам экономического взаимодействия. Отмечу, что по итогам 2017 года двусторонний товарооборот увеличился на 17%», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что «в абсолютных цифрах это пока скромные показатели и объемы». Тем не менее, планы на будущее есть, и межправкомиссии поручено найти способы расширять российско-кубинское инвестсотрудничество и увеличивать встречные товарные потоки.

Напомним, 2 ноября в рамках визита Диас-Канеля в Москву состоялась встреча с Путиным, которую российский лидер назвал «дружеской и конструктивной». Кубинский лидер в ходе этих переговоров пригласил российского коллегу в Гавану в 2019 году.

Читайте подробнее: Путин назвал отличительную черту диалога России и Кубы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель российского министра финансов Сергей Сторчак по итогам переговоров Путина с Диас-Канелем заявил, что Москва может выделить Гаване кредит по линии военно-технического сотрудничества на сумму €38 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия предоставит Кубе кредит в €38 млн

Читайте развитие сюжета: Путин рассказал о важности российской нефти для Кубы