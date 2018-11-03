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SOCAR готов подписать договор с «Газпромом»

Экономика

Без российских поставок газа для трубопровода ТАПИ может и не хватить

Баку, 3 ноября 2018, 00:16 — REGNUM  1 ноября вице-президент государственной азербайджанской компании SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijan republic) Эльшад Насиров предложил Газпрому продлить срок действия договора о поставках российского газа. Речь идет о договоре 2017 года, по которому Газпром в текущем году поставил 1,15 млрд кубометров трубопроводного газа. По словам Э. Насирова, объемы закупок будут определяться исходя из коммерческих интересов и не превысят 1 млрд кубометров в год.

Переговоры о пролонгации договора были начаты на встрече руководителей Газпрома и SOCAR Алексея Миллера и Ровнага Абдуллава 12 октября. Поставки газа из России в Азербайджан были прекращены в 2006 году в связи с началом добычи на месторождении Шах-Дениз. Обсуждаемый контракт необходим Азербайджану как «перестраховка» для того, чтобы обеспечить поставки по открытому в июне этого года магистральному газопроводу TAPI. После выхода этого МГП на проектную мощность Азербайджан должен поставлять по нему 16 млрд кубометров газа в год, но гарантии того, что для этого хватит ресурсов месторождения Шах-Дениз-2 в настоящее время отсутствуют. Не исключено, что объемы контракта, о котором говорит Эльшад Насиров, окажутся значительно больше, чем те, которые он назвал.

regnum author Борис Марцинкевич
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Российско-азербайджанские отношения
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